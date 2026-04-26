İstanbul Fatih'te Samatya semtinde yer alan mekan, dışarıdan bakıldığında sıradan bir mahalle kahvesini andırıyor. Ancak içeride bambaşka bir kültür yaşatılıyor. Oyuncu Cengiz Güçlü'nün öncülüğünde başlayan bu hareket, farklı meslek gruplarından insanları bir araya getirdi. Mekan, sadece çay içilip sohbet edilen bir yer olmaktan çıkarak tam donanımlı bir sinema kulübü halini aldı.

KLASİK KAHVEHANEDEN WESTERN KULÜBÜNE

Düzenlenen özel etkinlik günlerinde kahvehanenin havası baştan aşağı değişiyor. Katılımcılar buluşmalara kovboy şapkaları ve temaya uygun özel kıyafetlerle katılıyor. Kalabalık gruplar halinde unutulmaz western filmleri izleniyor. Film bitiminde ise izlenen sahneler üzerine uzun değerlendirmeler yapılıyor.

ŞAPKASINI TAKAN FİLM İZLEMEYE GELİYOR

Etkinliğin mimarlarından Cengiz Güçlü, bu ilginin çocukluk yıllarına dayandığını belirtiyor. Teksas ve Tommiks gibi çizgi romanlarla büyüyen bir nesil, o dönemin heyecanını bu kahvehanede canlı tutuyor. Eski İstanbul'un kovboy filmi gösteren sinema salonlarının ruhu, bugün Samatya'daki bu buluşmalarla geleceğe taşınıyor.

ÇİZGİ ROMAN TUTKUSU MİRASA DÖNÜŞTÜ

Film yönetmeni Naci Çelik Berksoy da ortamın basit bir etkinlikten ibaret olmadığını vurguluyor. Berksoy'a göre bu kahvehane, insanların sinema üzerine fikir alışverişinde bulunduğu ciddi bir kültür merkezi işlevi görüyor. Katılımcılar, geçmişin nostaljisini günümüzün dostluklarıyla harmanlayarak bu mirası yaşatmaya devam ediyor.