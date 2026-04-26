Malatya, dünya biyoliteratürünü sarsacak yeni bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Kentin yüksek rakımlı dağlık bölgelerinde yapılan incelemelerde, Türkiye’nin başka hiçbir noktasında izine rastlanmayan endemik yabani beyaz lale türü tespit edildi.

SADECE 150 METREKARELİK ALANDA YAŞIYOR

Malatya Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi tarafından fark edilen bu özel tür, oldukça sınırlı bir popülasyona sahip. Yapılan araştırmalar, bitkinin dünya üzerinde sadece 150 metrekarelik bir alanda sıkıştığını gösteriyor. Nisan ayının son günlerinde yüzünü gösteren beyaz laleler, zarafetiyle büyülese de korunması için bölgenin koordinatları güvenlik gerekçesiyle sır gibi saklanıyor.

"AĞLAYAN GELİN" DEĞİL, TAMAMEN YENİ BİR TÜR!

Halk arasında yaygın olan ve bölgede sıkça görülen "ağlayan ters lale" (Fritillaria) ile karıştırılmaması gerektiği vurgulanan bu türün, kendine has genetik özellikleri bulunuyor. Bilimsel inceleme süreci devam eden bitkinin, tüm testlerin ardından "Malatya" ismiyle dünya bitki literatürüne tescillenmesi hedefleniyor.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Doğa koruma ekipleri ve bilim insanları, bu nadir değerin kaçak söküm veya tahribatla yok olmaması için teyakkuzda. Türkiye florasının en değerli parçalarından biri olmaya aday olan Malatya beyaz lalesi, bölgenin eko-turizm ve bilimsel marka değerini de zirveye taşıyacak.