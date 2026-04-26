Bugün sabah saatlerinde Bingöl Yedisu fayında meydana gelen 4.3’lük bir deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bölgede büyük bir deprem beklediklerini belirterek, bu depremin Malatya’yı da nasıl etkileyeceğini açıkladı. Peki, Malatya için Yedisu fayı risk mi?

“HER AN DEPREM OLABİLİR”

Yedisu fayının kırılmak için süresinin dolduğuna dikkat çeken Görür,

“Bingöl Erzincan'ın doğusundaki kesime Kuzey Anadolu Fay’ı değil de onu sağ yönlü Kuzey Anadolu Fayı’nın uç kesimine Yedisu Fay’ı deniliyor. Bu fayın yaklaşık 250 yılda bir deprem ürettiği biliniyor. Şu anda da bu sürenin dolmak üzere olduğu, hatta dolduğu ifade ediliyor. Bu nedenle yer bilimciler bölgede her an deprem olabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor”

ifadelerini kullandı.

“FAYIN TETİKLENMESİ İÇİN BÜYÜK BİR ENERJİYE GEREK YOK”

Bugün Yedisu fay hattında meydana gelen depremi yorumlayan Görür,

“Karlıova–Erzincan ve Bingöl hattı bu açıdan riskli bir bölge olarak değerlendiriliyor. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem de bu fay hattı üzerinde gerçekleştiği için endişe oluşturdu. Küçük ölçekli bir deprem olmasına rağmen, bazı durumlarda fayın tetiklenmesi için büyük bir enerjiye gerek olmadığı belirtiliyor. Bunu, bir araba lastiğini şişirmek için gereken basınca benzetebiliriz; küçük bir enerji bile fayın hareketlenmesine neden olabilir. Büyük bir depremin tetiklenmesi için her zaman büyük bir enerji şart değildir. Bu tür küçük sarsıntılar da sistemi etkileyebilir. Ancak kesin olarak ne zaman ve nasıl bir deprem olacağını söylemek mümkün değil; bu konuda yapılanlar sadece bilimsel değerlendirme ve öngörülerdir”

şeklinde konuştu.

“MALATYA KENDİ FAY HATTINDA AMA ETKİLENEBİLİR”

Malatya’yı da etkileyebilecek bir riskin olduğunu belirten Görür,

"Malatya ise Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde değil, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindedir. Bu nedenle kendi ana fay hattı farklıdır. Ancak Kuzey Anadolu Fayı’nın Yedisu segmentinde meydana gelebilecek büyük bir deprem, Malatya’yı doğrudan olmasa da belli ölçüde etkileyebilir. Yani Malatya kendi fay hattı nedeniyle risk taşımakla birlikte, çevre faylardaki büyük depremlerden de dolaylı olarak etkilenebilir. Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) Güneydoğu’dan başlayıp Hatay–Kahramanmaraş üzerinden Malatya’ya ulaşır. Malatya’nın özellikle Pütürge, Doğanyol ve Kale hattı bu fayın etkisi altındadır. Malatya Fay Zonu ise, DAF’tan ayrılan ve Malatya Ovası’nın içinden geçen yerel bir kırık sistemdir. Battalgazi–Yeşilyurt–Akçadağ çevresinde etkili olur. Ovacık Fay Zonu (Kuzeydoğu etkisi) Tunceli üzerinden gelen bu sistem Malatya’nın kuzeydoğusunu dolaylı etkiler. Sürgü ve Çelikhan fayları Malatya’nın güney ve güneybatısında yer alır. Adıyaman–Çelikhan–Sürgü hattı boyunca uzanır”

diye sözlerini noktaladı.