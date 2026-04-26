21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada, doğumhanede görev yapan Nefise Şekerci’yi ziyaret eden Dr. Buğra Şekerci annesine çiçek takdim etti. Aynı gün nöbetçi olan anne ve oğlun hastane içinde bir araya gelmesi hem sağlık çalışanlarını hem de hastane personelini duygulandırdı.

“AYNI HEDEF İÇİN ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Dr. Buğra Şekerci, aynı kurumda görev yapmanın hem mesleki hem de ailevi açıdan kendilerine motivasyon sağladığını belirtti.

Şekerci,

“Farklı birimlerde görev yapıyoruz ancak aynı amaç için çalışmak bizim için büyük bir gurur. Annemle aynı hastanede olma fikri baştan beri bizi heyecanlandırıyordu. Bugün de aynı gün nöbetteyiz. Ebeler Haftası vesilesiyle anneme küçük bir sürpriz yapmak istedim. Tüm ebelerin haftasını kutluyorum”

dedi.

“OĞLUMLA AYNI HASTANEDE OLMAK GURUR VERİCİ”

35 yıllık sağlık mesleği hayatının 25 yılını ebe olarak sürdüren Nefise Şekerci ise oğluyla aynı kurumda görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şekerci,

“Bugün 24 saatlik nöbetteydik. Oğlum bana sürpriz yaptı, çok mutlu oldum. Onunla aynı hastanede çalışmak benim için büyük bir gurur”

ifadelerini kullandı.