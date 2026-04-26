Yönetimlerin 'kafasına göre zam' dönemi Malatya için tarih oluyor. TBMM'ye bu hafta sunulması beklenen düzenlemede onaylanmamış her kuruşun hesabı sorulacak. İkizce'den Bostanbaşı'na, TOKİ'den özel sitelere kadar herkesi ilgilendiriyor: Meclis 'dur' dedi! İşte yeni kurallar...

MECLİS BU HAFTA DÜĞMEYE BASIYOR TÜRKİYE GENELİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Malatya dahil 81 ili kapsayan çok kritik bir yasa teklifi için mesaisine başlıyor. Henüz teklif aşamasında olan ancak bu hafta yasalaşması beklenen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Teklif, yürürlüğe girdiği andan itibaren site yönetimlerinin hareket alanını daraltacak.

MALATYA’DAKİ SİTELERDE "SINIR" HEYECANI

Özellikle Malatya'nın deprem sonrası hızla gelişen Bostanbaşı, İkizce ve Yakınca gibi bölgelerinde ciddi bir yük haline gelen aidat krizine karşı Meclis şu kuralları yasalaştırmaya hazırlanıyor:

Sınır Geliyor: Eğer teklif yasalaşırsa, site yönetimleri artık onaylanmış bir bütçeleri yoksa kafalarına göre zam yapamayacak.

Resmi Limit: Artışlar, devletin her yıl belirlediği yeniden değerleme oranı ile sınırlandırılacak. Bu sınırın üzerindeki talepler yasal dayanağını yitirecek.

Malatyalının Onayı Şart: Yönetimler, her harcama kalemi için site sakinlerinden açık onay almak zorunda kalacak.

HENÜZ TASLAK AŞAMASINDA AMA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ AN MESELESİ

Haberimize konu olan bu düzenleme, şu an Meclis Genel Kurulu’nun gündem maddeleri arasında. Milletvekillerinin oylamasının ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak tam anlamıyla yürürlüğe girecek. Malatyalı vatandaşlar için bu hafta, "aidat ve haciz koruması" haftası olacak.

DEPREMZEDE KREDİLERİNE "HACİZ KALKANI"

Düzenleme yasalaştığı an, 6 Şubat depremlerinden etkilenen tüm depremzedelerin ve Malatyalıların aldığı hibe ve krediler de resmen "dokunulmaz" olacak. Mevcut teklifte yer alan maddeye göre, bu ödemelere icra yoluyla el konulması tamamen yasaklanacak.