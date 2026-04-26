Malatya Battalgazi'de belediye binası önünde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli Yunus timi otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 2 polis memurunun son durumu netleşti.

MALATYA’DA GÖREV BAŞINDAKİ YUNUS EKİPLERİ KAZA YAPTI!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bugün öğleden sonra yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Sivas Caddesi üzerinde, Battalgazi Belediyesi önünde seyir halindeki bir otomobil ile motosikletli Yunus timi çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Saat 15.30 sularında gerçekleşen kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölge adeta polis ve sağlık ekiplerinin akınına uğradı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan 2 polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

YARALI POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hızla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polis memurlarından sevindirici haber geldi. Hastaneden alınan bilgilere göre; tedavi altına alınan her iki polis memurunun da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği Sivas Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlanırken, emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.