Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yeşilyurt ilçesinde güven ortamını pekiştirmek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 25 Nisan 2026 akşamı saat 20.30 ile 22.30 arasında düzenlenen operasyonda, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Trafik Denetleme ve İlçe Emniyet birimleri koordineli bir çalışma yürütecek kentin nabzını tuttu.

DENETİMİN DETAYLARI NELER YAŞANDI?

Özellikle vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Güngör Caddesi üzerindeki umuma açık iş yerleri ve Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresi abluka altına alındı. Toplamda 9 ekip ve 22 personelin katılım sağladığı uygulamada, hem yaya trafiği hem de araçlar üzerinde sıkı bir kontrol mekanizması işletildi.

2 SAATTE 310 GBT SORGUSU KİMSEYE GÖZ AÇTIRILMADI

Emniyet birimlerinden alınan verilere göre, iki saat süren denetimlerin bilançosu şöyle şekillendi:

94 araç sorgulanırken, kurallara uymayan 18 araç ve sürücüsüne trafik ihlalleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Bölgedeki 8 umuma açık iş yeri, mevzuata uygunluk açısından denetlendi.

Malatya Emniyeti, şehirdeki huzur ve güven ortamının sürekliliği için bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.