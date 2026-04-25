Olay, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Galip Demirel Sokak’taki evine aracıyla gelen 53 yaşındaki M.B., araçtan indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu bacağına kurşun isabet eden M.B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede yaptığı incelemede bir adet boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.