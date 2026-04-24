Olay, Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre E.B., babası Ali B.’yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise doğrudan polis merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ali B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ali B.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasını, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürdüğünü öne süren E.B.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, iddiaların tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.