İlçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyde taşan sular yerleşim alanına kadar ulaştı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve ahırları su basarken, ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Köylüler tarafından yapılan asma köprülerin bir kısmının da yıkıldığı bildirildi.

Bölgede arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilerin kovanlarının da taşkından zarar gördüğü öğrenildi. Yaşanan afet sonrası ekipler, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.