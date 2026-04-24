Kaza, akşam saatlerinde Erkenek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki doktor R.K. yönetimindeki 02 AEC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı sürücü R.K., ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.