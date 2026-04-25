Türkiye'de sayıları milyonları bulan emeklilerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek müjdeli haberlere kilitlendi. Son günlerde kulislerde sıkça dillendirilen ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne resmi bir kanun teklifi olarak sunulan ÖTV muafiyetli otomobil alımı, gündemin en sıcak başlığı oldu. Ancak teklifin detaylarına inildiğinde, uygulamanın SSK ve Emekli Sandığı gibi geniş kitleleri dışarıda bıraktığı ve sadece belirli bir gruba özel hazırlandığı ortaya çıktı. Sıfır kilometre bir binek otomobil hayali kuran vatandaşların internette en çok araştırdığı emekliye ÖTV'siz araç son durum detayları ve yararlanma şartları haberimizin devamında.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE, YASALAŞTI MI?

Emeklilere sıfır araç alımlarında vergi muafiyeti sağlayacak olan kanun teklifi resmi olarak Meclis'e sunuldu. Ancak bu kritik düzenleme henüz yasalaşmadı. Sürecin tamamlanması için yasa tasarısının önce Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi gerekiyor. Oylamadan geçmesi halinde Cumhurbaşkanı onayına sunulacak olan karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı gün resmen yürürlüğe girecek. Şu an için uygulamanın sadece kanun teklifi aşamasında olduğu yetkililer tarafından sıkça vurgulanıyor.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLER YARARLANABİLECEK?

Milyonlarca SSK ve memur emeklisi bu tasarıdan yararlanmayı umut etse de, Meclis'e sunulan metin farklı bir tablo çiziyor. İddiaların aksine düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Tasarıya göre sadece 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunanlar ile Bağ-Kur (4/1-b) statüsünden yaşlılık aylığı alan emekliler bu haktan faydalanacak. Yani sayıları çok daha fazla olan işçi emeklileri (SSK) ve memur emeklileri tasarının tamamen dışında kalıyor. Kimi kaynaklarda çiftçi Bağ-Kur emeklilerinin de kapsama gireceği konuşulsa da, tasarının ana iskeleti esnaf ve sanatkâr emeklileri üzerine kurulu.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Düzenlemenin yasalaşması halinde, şartları sağlayan Bağ-Kur emeklileri için katı kurallar devrede olacak. Vergi muafiyeti hakkı, vatandaşın emekli olduğu tarihten itibaren sadece ilk 5 yıl içinde kullanılabilecek ve bu hak kişiye hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus verilecek. Sadece binek otomobil alımlarında geçerli olacak olan bu dev indirim, ticari araç alımlarını kesinlikle kapsamayacak.

ÖTV'SİZ ALINAN ARAÇ SATILABİLİR Mİ, CEZASI VAR MI?

Kanun teklifinde, uygulamanın suistimal edilmesini önlemek amacıyla ciddi yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre, ÖTV ödemeden satın alınan sıfır otomobil, alındığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca başkasına satılamaz, devredilemez veya üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Kurala uymayıp aracını 5 yıl dolmadan erken satan kişilerden, en başta alınmayan ÖTV tutarı yasal gecikme faiziyle birlikte anında geri istenecek. Öte yandan, muafiyetle alınan aracın deprem, sel veya ağır kaza gibi doğal afet ve acil durumlar nedeniyle hurdaya dönüp kullanılamaz hale gelmesi durumunda, vatandaşa yeniden bir araç alma hakkı doğacağı ifade ediliyor.