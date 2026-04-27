Malatya’da bugün sağlık sorunları nedeniyle eczane arayan vatandaşlar için 27 Nisan Pazartesi günü hizmet verecek nöbetçi eczaneler netleşti. Şehrin farklı noktalarında, hastane çevrelerinde ve merkezi konumlarda gece boyu açık olacak eczanelerin listesini sizler için derledik.
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ
Şehir merkezinde acil ilaç temini yapabileceğiniz güncel eczane listesi ve konum bilgileri şöyledir:
- Ferah Eczanesi
- Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No: 35/C (Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı)
- İletişim: 0422 324 18 74
- Yardımcı Eczanesi
- Adres: Turgut Özal Bulvarı (Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı)
- İletişim: 0501 157 20 44
- İlgi Eczanesi
- Adres: Yavuz Sultan Selim Mah. Ortanca Sok. Şehri Sefa Sitesi A Blok 1/B
- İletişim: 0546 128 44 48
- Ceren Eczanesi
- Adres: Cemal Gürsel Mah. Paşaköşkü Cami Yanı No: 89
- İletişim: 0422 221 77 20
- Malatya Büyük Eczanesi
- Adres: Ankara Asfaltı 6. KM (Gözde Akademi Hastanesi Arkası) No: 3
- İletişim: 0507 707 44 00
ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE
- Betül Eczanesi
- Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. Hasırcılar Yolu Opet Devamı
- İletişim: 0534 342 84 44
Önemli Not: Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefonla teyit etmeniz önerilir.
Muhabir: Mutlu Sarıgül