Malatya’da bugün sağlık sorunları nedeniyle eczane arayan vatandaşlar için 27 Nisan Pazartesi günü hizmet verecek nöbetçi eczaneler netleşti. Şehrin farklı noktalarında, hastane çevrelerinde ve merkezi konumlarda gece boyu açık olacak eczanelerin listesini sizler için derledik.

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Şehir merkezinde acil ilaç temini yapabileceğiniz güncel eczane listesi ve konum bilgileri şöyledir:

Ferah Eczanesi Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No: 35/C (Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı) İletişim: 0422 324 18 74

Yardımcı Eczanesi Adres: Turgut Özal Bulvarı (Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı) İletişim: 0501 157 20 44

İlgi Eczanesi Adres: Yavuz Sultan Selim Mah. Ortanca Sok. Şehri Sefa Sitesi A Blok 1/B İletişim: 0546 128 44 48

Ceren Eczanesi Adres: Cemal Gürsel Mah. Paşaköşkü Cami Yanı No: 89 İletişim: 0422 221 77 20

Malatya Büyük Eczanesi Adres: Ankara Asfaltı 6. KM (Gözde Akademi Hastanesi Arkası) No: 3 İletişim: 0507 707 44 00



ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE

Betül Eczanesi Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. Hasırcılar Yolu Opet Devamı İletişim: 0534 342 84 44



Önemli Not: Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefonla teyit etmeniz önerilir.