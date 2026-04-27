Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’daki 9 katlı Özkan Apartmanı’nın yıkılmasıyla enkaz altında kalan genç çift, evliliklerinin henüz 5’inci ayında hayatlarını kaybettiler. Cenazelerine 2 gün sonra ulaşılan Nazlıcan ve Tamer’in hatırası, şimdi Malatya’da kurulan bir kütüphanede yaşatılıyor.

Emekli devlet memuru olan Birsen Doğan, 2020 Elazığ depreminde ağır hasar alıp yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Şehit Kemal Özalper Ortaokulu’nda oluşturduğu kütüphaneyle hem evlat acısını hafifletmeye çalıştı hem de geleceğe umut oldu.

“Kızım kitaplara aşıktı” diyen Doğan, yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Onların gidişini kabullenmek çok zordu ama artık yoklar. Ben de onların adını yaşatmak için ayağa kalkmak zorundaydım. Nazlıcan ve Tamer kitap okuyamıyorsa, geleceğin Nazlıcan ve Tamer’leri okumalı.”

3 binden fazla kitabın yer aldığı ve aynı anda 15-20 öğrencinin faydalanabildiği kütüphane, kısa sürede öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Doğan, özellikle kızının küçük yaşlardan itibaren kitap sevgisiyle büyüdüğünü belirterek, bu mirası yaşatmanın kendisi için bir görev olduğunu vurguladı.

Kütüphaneyi, kızı Nazlıcan’ın doğum günü olan 9 Nisan’da tamamladığını ifade eden anne Doğan,

“Bu kapıdan içeri girerken evime giriyormuş gibi hissediyorum. Çocukları, kızımın kardeşleri gibi görüyorum. Onların adı burada yaşasın istiyorum”

dedi.