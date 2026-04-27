Kesintiler başta Yeşilyurt ve Battalgazi olmak üzere Akçadağ, Pütürge, Arapgir, Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinde etkili olacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında Melekbaba, Yaka, Kaynarca, Hoca Ahmet Yesevi, Cumhuriyet ve Seyran mahallelerinde; 09.30-12.30 saatleri arasında Kuyulu Mahallesi’nde; 09.00-15.00 saatleri arasında Özal, Karahan, Çayırköy, Bindal, Şahnahan, Yaka, 2. OSB ve Kendirli mahallelerinde; 09.00-17.00 saatleri arasında ise Kendirli, Tepeköy ve Dilek mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde 10.00-11.00 saatleri arasında İskender Mahallesi’nde; 09.00-16.00 saatleri arasında Alişar Mahallesi’nde; 09.00-17.00 saatleri arasında ise Bağtepe, Bulgurlu, Göller, Pelitli, Tanişik, Gülümüşağı ve Uluköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Akçadağ ilçesinde 09.30-12.30 saatleri arasında Sahilköy, Karapınar, Aydınlar ve Gölpınar mahallelerinde; 09.00-15.00 saatleri arasında Yağmurlu, Doğu, Bahri, Eğin ve Aşağıörükçü mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEK KESİNTİLER

Pütürge ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu ve Kaynak mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arapgir ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında Deregezen, Kaynak, Söğütlü, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Pirali ve Esikli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hekimhan ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında Mimar Sinan, Turgut Özal, Bahçelievler, Karadere, Karşıyaka, Yeni ve Taşbaşı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanşehir ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında Çığlık, Şatıroba, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere ve Esentepe mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.