27 Nisan 2026 tarihli ve 33236 sayılı Resmi Gazete, bugün sabah saatlerinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlar, akademik dünyada geniş yankı uyandırdı. Düzenleme, binlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitim sürecini doğrudan etkiliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Günün en dikkat çeken maddesi, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik oldu.

Yapılan yeni düzenleme ile lisansüstü eğitimde sınav uygulama esasları esnetilerek, akademik takvimdeki süreçlerin dijitalleşme ve erişilebilirlik odaklı güncellenmesi hedefleniyor. Özellikle kayıt yenileme ve sınav hakları konusundaki bürokratik engellerin azaltılması, öğrencilerin tez ve ders dönemlerini daha esnek yönetmesine imkân tanıyacak.

YENİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi resmen kuruldu. Yeni yönetmelikle birlikte merkezin; bölgesel analizler, stratejik raporlamalar ve toplumsal araştırmalar konusunda tam yetkili kılınacağı belirtildi.

İLAN BÖLÜMÜ VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde yargı ve ihale ilanları yer alırken; yatırımcılar için kritik olan T.C. Merkez Bankası Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) 27 Nisan tarihli günlük değerleri de erişime açıldı.