Ortopedi ve beyin cerrahisi uzmanlarına göre bel kayması; doğuştan gelen yapısal sorunlar, yaşa bağlı omurga yıpranmaları, ağır yük kaldırma ve travmalar sonucu gelişebiliyor. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte yalnızca bel ağrısı değil, bacaklara yayılan ağrı, uyuşma ve kas gücünde azalma gibi şikâyetler de ortaya çıkabiliyor.

Erken dönemde fark edilen vakalarda tedavi sürecinin daha kolay ilerlediğini belirten uzmanlar, fizik tedavi, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın kontrol altına alınabildiğini ifade ediyor. Ancak ileri seviyeye ulaşan durumlarda cerrahi müdahalenin gündeme gelebileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, bel ağrısının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek, özellikle uzun süren ve bacaklara yayılan ağrılarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtiyor.