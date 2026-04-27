Turnuva boyunca sporcular, yüksek tempolu ve rekabet düzeyi yüksek karşılaşmalarda hünerlerini sergiledi. Bilardo severlerin ilgiyle takip ettiği şampiyona hem sportif kalite hem de centilmenlik açısından dikkat çekti.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Malatya Bilardo İl Temsilcisi Murat Bayram, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileklerini iletti. Çocukların şiddetten ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini vurgulayan Bayram, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Turnuvanın her zamanki gibi kaliteli ve çekişmeli geçtiğini belirten Bayram, organizasyona katılan sporculara ve görev yapan hakemlere teşekkür etti. Ayrıca dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren isimler ise şu şekilde sıralandı:

Ömer Faruk Serçe

Miraç Yağmurlu

Erkan İlbey Elbir