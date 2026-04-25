Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki konut piyasasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası yaşanan barınma krizinin, yürütülen yoğun konut projeleriyle aşıldığını belirten Kurum, özellikle kira fiyatlarındaki düşüşün sevindirici boyutlara ulaştığını ifade etti.

“İNTERNET SİTELERİNE GİDİP ARAŞTIRIN”

Muhalefetin "konut fiyatları düşmedi" yönündeki iddialarına yanıt veren Bakan Kurum, rakamların gerçeği yansıttığını dile getirdi. Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Özgür Özel diyordu ki; 'konut fiyatları düşmedi.' Biz de dedik ki bakın, gidin internet sitelerinde araştırın. Konut fiyatları da kira fiyatları da düştü. Nitekim bugün deprem bölgesinde; Maraş’ta, Hatay’da, Malatya’da 5-6 bin liraya, 7 bin liraya konut bulabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Eskiden paranız olsa dahi oturulacak sağlam konut yoktu; şimdi ise arzın artmasıyla fiyatlar makul seviyelere geriledi.”