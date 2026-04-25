Malatya'nın sembol yapılarından biri olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır yaralar alan Tren Garı’nda sona geliniyor. Şehrin hafızası niteliğindeki bu yapının ne zaman hizmete açılacağı ise büyük merak konusuydu. İşte BUSABAH Medya ekibinin yerinde incelediği çalışmalardan sıcak detaylar ve o beklenen tarih...

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde hasar alan Malatya Tren Garı, TCDD koordinesinde yürütülen titiz bir restorasyon sürecinden geçiyor. Şehrin ulaşım ağının kalbi sayılan garda, hem yapısal güçlendirme hem de estetik yenileme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. BUSABAH Medya ekibinin yerinde görüntülediği çalışmalarda, gar sahasının modern bir görünüme kavuştuğu ve çevre düzenlemesinin hız kazandığı görüldü.

YAĞIŞ OLMADIĞI TAKDİRDE ASFALT DÖKÜLECEK

Gardaki son duruma dair yetkililerden alınan bilgilere göre, projenin tamamlanması için kritik bir aşamaya gelindi. Saha ekiplerinden edinilen bilgilere göre; hava şartları elverdiği takdirde ve yağış engeli yaşanmadığı sürece, asfalt döküm işleminin hemen ardından yaklaşık bir ay içerisinde tüm çalışmaların tamamlanması öngörülüyor.

İSTASYON CADDESİ YENİ YÜZÜYLE DÖNÜYOR

Çalışmalar kapsamında sadece ana bina değil, garın çevresindeki sosyal alanlar ve ulaşım yolları da yenileniyor. İş makinelerinin yoğun mesaisi, Malatyalıların kısa süre içinde yeniden tren seslerine ve gardaki o nostaljik atmosfere kavuşacağının sinyalini veriyor.