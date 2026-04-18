Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen asayiş çalışmaları kapsamında, şehrin sosyal alanlarında güvenliğin artırılmasına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

DENETİMLERE 16 EKİP KATILDI

Emniyet birimlerince, Yeşilyurt ilçesinde bulunan umuma açık işyerleri ile Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 ile 23.00 arasında geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Denetimlere toplam 16 ekip ve 38 personel katıldı.

Yapılan kontrollerde:

215 şahıs sorgulandı,

65 araç denetlendi,

9 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yetkililer, narkotik, asayiş ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Malatya genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik bu tür uygulamaların periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.