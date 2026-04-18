Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin belirli şartları taşıması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

İkamet Şartı: Başvuru yapacak çiftçilerin Yeşilyurt ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir.

ÇKS Kaydı: Sadece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler bu destekten faydalanabilecektir.

Başvuru Tarihleri: Başvurular 20-24 Nisan tarihleri arasında kabul edilecektir.

BİLGİ VE İLETİŞİM HATTI

Fide dağıtımı ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi’nin çözüm merkezine ulaşabilirler:

Telefon: 0422 377 77 77

Dahili Hatlar: 4801 - 4803 - 4804 - 4806

"GÜÇLÜ ŞEHİR, GÜÇLÜ TARIMDAN GEÇER"

Tarımsal kalkınmanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Geçit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarım sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir kültürdür. Bu kültürü yaşatmak ve üreticimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 300 bin adet fideyi çiftçilerimizle buluşturarak hem üretimi teşvik edeceğiz hem de maliyet yükünü azaltacağız. Üreten çiftçimizin desteklenmesi, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır."