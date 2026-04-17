Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının Nisan ayı ikinci oturumunda görüşülen gündem maddesi doğrultusunda, Yeşilyurt ilçesi Fatih ve Kuşdoğan mahallelerinde bulunan taşınmazların hak sahiplerine satış süreci netleşti. Alınan karara göre satışlar belirlenen liste üzerinden yapılacak, tapu ferağ işlemleri gerçekleştirilecek ve peşin ödeme yapan vatandaşlar yüzde 20 indirimden yararlanacak.

Meclis kararına göre;

Söz konusu gündem maddesi şöyle:

“Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, 27.03.2026 tarih ve 352840 sayılı olur yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; İlimiz, Yeşilyurt İlçesi, Fatih ve Kuşdoğan Mahallelerinde bulunan taşınmazlar üzerinde 30/03/2014 yılından önce yapılma olan 88 adet taşınmazın 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi ile Dönüşüm projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine istinaden, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2024 tarih ve 469 sayılı kararı ile yapı sahiplerine doğrudan satılması uygun görüldüğü, 10.07.2025 tarih ve 886 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Encümen kararında belirtilen bedeller üzerinden 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen hükümlerine göre hak sahiplerine doğrudan satışının yapılmasına karar verildiği, bu kapsamda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz satış bedelini yüzde 20 indirimli olarak peşin ödeyen 34 hak sahibinin ada parsel bilgilerinin, devredilecek metrekarelerinin ve satış bedellerinin belirlendiği EK’te bulunan listeye göre satış (Tapu Ferağ) işleminin yapılması, komisyonumuzca uygun görülmüştür.”