Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yasama ve yürütme alanlarını ilgilendiren önemli kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan düzenlemeler arasında yeni bir kanun ile iki ayrı yönetmelik değişikliği yer aldı.

Yasama bölümünde yer alan 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla çeşitli alanlarda mevcut mevzuatta değişiklikler yapıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ KALDIRILDI

Yürütme ve İdare Bölümü’nde yayımlanan düzenlemeler kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Böylece ilgili yönetmelik resmen kaldırılmış oldu.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer düzenleme ise Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik oldu. Yapılan değişikliklerle sektörün işleyişine ilişkin bazı hükümler güncellendi.

İLANLAR BÖLÜMÜNDE NELER VAR?

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise yargı ilanları, artırma ve ihale ilanları ile çeşitli kamu duyuruları yer aldı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.