Spor ekranlarında heyecan fırtınası kesintisiz devam ediyor! Haftanın dördüncü gününde, hem basketbolda hem de futbolda birbirinden kritik mücadeleler sporseverleri bekliyor. A Milli Futbol Takımımızın hazırlık maçlarından, dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı uluslararası karşılaşmalara kadar zengin bir menü var.

Mücadeleleri kaçırmak istemeyen taraftarlar ise arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?", "4 Haziran kimin maçı var, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 4 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek tüm maçlar, başlama saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalların tam listesi:

4 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI MAÇ PROGRAMI

20:00 | Basketbol: Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji ( Yayın: beIN Sports 5)

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji ( beIN Sports 5) 22:00 | Futbol: İspanya - Irak ( Yayın: S Sport)

İspanya - Irak ( S Sport) 22:10 | Futbol: Fransa - Fildişi Sahili ( Yayın: S Sport)

Fransa - Fildişi Sahili ( S Sport) 22:30 | Futbol: Türkiye - Hollanda (Yayın: TRT Spor)

(Not: Maç saatlerinde veya yayıncı kuruluşlarda yaşanabilecek son dakika değişikliklerini anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.