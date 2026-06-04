Malatya’da 4 Haziran 2026 Perşembe günü planlı bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok mahallede etkili olacak.

Kesintilerden en fazla etkilenen ilçeler arasında Hekimhan, Arguvan ve Kuluncak yer alıyor. Çalışmaların büyük bölümünün işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, çok sayıda mahallede enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

YAZIHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yazıhan ilçesinde Akyazı, Alican, Ambarcık, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Çavuş, Erecek, Karaca, Tahtalı ve Koşar mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

ARGUVAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arguvan ilçesinde Gökağaç, Kömürlük, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Yürektaşı, Yoncalı, Yukarısülmenli, Kuruttaş, Çakmak, Karahüyük, Kızık, Bahçelievler, Dolaylı, Tepebağ, Yeni Mahalle, Armutlu, Asar, Delihasanyurdu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Güçlü, Güngören, Gümüşlü, Ermişli, Çevreli, Çayırlı, Güveçli, Hakverdi, Karababa, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Tarlacık, Tatkınık, Çiftlik, Yeniköy, Kızıluşağı, Çavuşköy ve Eymir mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hekimhan ilçesinde Karşıyaka, Karadere, Bağyolu, Bahçelievler, Budaklı, Fatih, Taşbaşı, Turgut Özal, Güzelyurt, Girmana, Kocaözü, Hasançelebi, Kurşunlu, Aksütlü, Aşağısazlıca, Ballıkaya, Mimar Sinan, Başkavak, Beykent, Boğazgören, Çanakpınar, Kozdere, Mollaibrahim, Salıcık, Sarıkız, Akören, Uğurlu, Yağca, Yayladam, Yeşilpınar, Yukarıselimli, Bahçedamı, Basak, Davulgu, Dikili, Saraylı, Sazlıca, Dikenli, Güzelyayla, Söğüt, Yeşilköy, Çulhalı, Dereköy, Deveci, Dumlu, Dursunlu, Güvenç, Hacılar, Haydaroğlu, Iğdır, Işıklı, Karaköçek ve Kavacık mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

KULUNCAK İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kuluncak ilçesinde Bahçelievler, Boğaziçi, Yeni Mahalle, Sofular, Alvar, Aşağıselimli, Başören, Bicir, Bıyıkboğazı, Ciritbelen, Çayköy, Çörmü, İsmetpaşa, İstiklal, Ortapınar, Karlık, Kızılhisar, Kızılmağara, Konaktepe, Kömüklü, Sultanlı, Temüklü, Karabük, Karaçayır, Göğebakan ve Karıncalık mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

AKÇADAĞ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Akçadağ ilçesinde Dedeköy ve Kömekavak mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Karatepe ve Karakaşçiftliğiköyü mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak.

ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arapgir ilçesinde Tarhan ve Sugeçti mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Cumhuriyet, Gözene ve Tecde mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

DOĞANYOL İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi'nde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.