Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre iller için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre bölgede hava genel olarak parçalı bulutlu seyredecek.

Ancak Malatya'nın kuzey ve batı kesimleri ile Tunceli'nin kuzey bölgelerinde öğleden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların ani yağış ve yıldırım riskine karşı tedbirli olmalarını öneriyor.

RÜZGAR YAĞIŞ ANINDA KUVVETLENECEK

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın gün içerisinde değişik yönlerden hafif eseceği, ilerleyen saatlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağış görülen bölgelerde rüzgarın kısa süreli olarak kuvvetli esebileceği bildirildi.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Öte yandan hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi. Yetkililer, özellikle öğleden sonra beklenen yağışlar nedeniyle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve kayganlaşabilecek yollara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya'da gün boyunca hava durumuna ilişkin yapılacak yeni değerlendirmelerin takip edilmesini tavsiye etti.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Gök gürültülü yağışlı 28 derece

Akçadağ: Gök gürültülü yağışlı 28 derece

Arapgir: Gök gürültülü yağışlı 24 derece

Arguvan: Gök gürültülü yağışlı 27 derece

Battalgazi: Gök gürültülü yağışlı 30 derece

Darende: Gök gürültülü yağışlı 28 derece

Doğanşehir: Gök gürültülü yağışlı 28 derece

Doğanyol: Parçalı bulutlu 30 derece

Hekimhan: Gök gürültülü yağışlı 25 derece

Kale: Parçalı bulutlu 30 derece

Kuluncak: Gök gürültülü yağışlı 25 derece

Pütürge: Parçalı bulutlu 28 derece

Yazıhan: Gök gürültülü yağışlı 30 derece

Yeşilyurt: Gök gürültülü yağışlı 29 derece.