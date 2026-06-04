Malatya piyasalarında altın hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Güne birikimlerini değerlendirmek veya düğün hazırlıkları için kuyumcu esnafının yolunu tutarak başlamak isteyen vatandaşlar, "Malatya'da altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor. Malatya Kuyumcular Odası (MKO) tarafından yayınlanan 4-06-2026 tarihli tavsiye edilen canlı piyasa ekranına göre, gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatlarında kritik seviyeler görüldü. İşte cep yakmayan, en güncel ve en net Malatya altın fiyatları listesi...

4 HAZİRAN MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan son verilere göre, piyasadaki anlık alış ve satış fiyatları şu şekilde listelendi:

24 Ayar Has Gram Altın: Alış: 6 bin 560 TL | Satış: 6 bin 770 TL

Alış: | Satış: Çeyrek Altın: Alış: 10 bin 570 TL | Satış: 11 bin 060 TL

Alış: | Satış: Yarım Altın: Alış: 21 bin 140 TL | Satış: 22 bin 120 TL

Alış: | Satış: 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış: 5 bin 980 TL | Satış: 6 bin 460 TL

Alış: | Satış: Ata Lira: Alış: 43 bin 490 TL | Satış: 45 bin 500 TL

Alış: | Satış: Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış: 105 bin 700 TL | Satış: 110 bin 600 TL

Alış: | Satış: Liralık Altın: Alış: 42 bin 280 TL | Satış: 44 bin 240 TL

Alış: | Satış: 14 Ayar Altın: Alış: 3 bin 700 TL | Satış: —

Küresel Piyasa ve Endeks Notu: Uluslararası piyasalarda Ons altın güne 4 bin 469 dolar seviyesinden başlarken, Malatya piyasasının özel göstergesi olan MKO-A endeksi ise 6 bin 661 ₺ değerini gördü.

MALATYA'DA ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Malatya genelinde hem takı hem de küçük birikim için en çok tercih edilen çeyrek altın, 4 Haziran sabahı Malatya Kuyumcular Odası ekranında 10 bin 570 TL alış, 11 bin 060 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 22 bin 120 TL'den alıcı buluyor.

22 AYAR BİLEZİK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Malatyalıların gözü kulağı 22 ayar bilezik fiyatlarında. MKO verilerine göre, 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün 6 bin 460 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Yatırımın gözdesi 24 ayar has gram altın ise 6 bin 770 TL satış rakamıyla güne başladı.

4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 08:10 itibarıyla Malatya Kuyumcular Odası (MKO) tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki resmi alış ve satış rakamlarıdır. Piyasada anlık kar payı, işçilik maliyetleri ve kuyumcular arasındaki rekabet nedeniyle küçük fiyat farklılıkları oluşabilir. En doğru ve kesin fiyatlandırma için işlem yapmadan önce kuyumcunuzdan teyit almanız önerilir.