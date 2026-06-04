Malatya'da haftanın dördüncü gününde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel namaz vakitlerini derledik. Öte yandan, vatandaşların sıkça merak ettiği "Çocukları olan bir kişi, malını torunlarına vasiyet edebilir mi?" sorusunun cevabı da haberimizde. İşte 4 Haziran Perşembe Malatya ezan saatleri ve Diyanet'in konuya ilişkin değerlendirmesi...

4 HAZİRAN PERŞEMBE MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Malatya'da bugün ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03.10

Güneş: 04.57

Öğle: 12.32

İkindi: 16.25

Akşam: 19.53

Yatsı: 21.33

ÇOCUKLARI OLAN BİR KİŞİ, MALINI TORUNLARINA VASİYET EDEBİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre bir kimsenin çocukları varsa torunları ona mirasçı olamaz. Kişi, malının üçte bire kadar olan kısmını mirasçısı olmayan herkese vasiyet edebilir. Bu kapsamda kişinin kendisine vâris olma ihtimali bulunmayan torunlarına vasiyette bulunmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Ayrıca bu torunların dedeyle bağlantısı olan anne veya babası daha önce vefat etmişse, dedenin onlara vasiyette bulunmasının bazı âlimlere göre vâcip, bazılarına göre ise müstehap olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde ise bu durumdaki vasiyetin vâcip olduğu yönündeki görüş daha fazla kabul görmektedir.