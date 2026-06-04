Malatya’da haftanın dördüncü gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı. 4 Haziran 2026 Perşembe günü boyunca ve gece saatlerinde hizmet verecek olan Malatya merkez ve ilçelerindeki güncel nöbetçi eczane listesini, kolayca ulaşabilmeniz için adres ve telefon bilgileriyle birlikte derledik.

İŞTE 24 SAAT BOYUNCA AÇIK OLACAK MALATYA NÖBETÇİ ECZANELERİ:

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya merkezde farklı noktalarda konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

BARIŞ ECZANESİ

Adres: Küçük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Evi Yanı, Sivas Cad. Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42

Telefon: 0532 615 79 97

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

UMUT ECZANESİ

Adres: Mücelli Sağlık Ocağı karşı çaprazı, Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Kavşağı Saat Kulesi devamı

Telefon: 0501 009 90 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 4 Haziran günü hizmet verecek açık eczaneler:

ÇINAR ECZANESİ

Adres: İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt Tecde Yolu, Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı No:200, Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0501 072 14 11

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

SERKAN ECZANESİ

Adres: Emniyet Müdürlüğü Altı, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı, İstasyon Caddesi

Telefon: 0422 212 13 55

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 4 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

AKSU ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B, Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.