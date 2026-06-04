İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, Türkiye'yi sarsan depremlerin perde arkasındaki devasa tektonik hareketlere dikkat çekti. Arap Levhası'nın Türkiye'yi her yıl kuzeye doğru ittiğini, Rusya'nın ise yukarıdan sıkıştırdığını belirten Aluçlu, Adana'dan Hakkari'ye uzanan "bindirme zonu" için kritik uyarılarda bulundu.

“DEPREM OLACAK AMA BUNU KİMSE DİLE GETİRMİYOR”

Meydana gelen depremlerin matematiksel ve jeolojik altyapısını anlatan Vehbi Aluçlu, yer kabuğundaki devasa çarpışmayı şu sözlerle özetledi:

"Arap Levhası bizim bulunduğumuz kıtaya çarpıyor ve yoğunluğu fazla olan levha diğerinin altına batıyor. Bu batma neticesinde Beydağları yukarı doğru yükseliyor. Coğrafi olarak Malatya, Asya Levhası'ndayken; Adıyaman dahil Güneydoğu bölgemizin tamamı Arap Levhası'nın bir parçasıdır." Konteynerler için geri sayım başladı: 30 Haziran son gün! İçeriği Görüntüle

Bu iki levhanın karşılaştığı noktada tehlikeli bir hattın oluştuğunu vurgulayan Aluçlu,

"Adana'dan Hakkari'ye kadar bir yay çizen 'bindirme zonu' var. Burada da deprem olacak ama bunu kimse dile getirmiyor. Arap Levhası bizi yılda 1 santimetre kuzeye doğru iterken, yukarıdan da Rusya sıkıştırıyor. Arada kaldığımız için güneybatıya, yani Akdeniz'e doğru yılda 2,5 santimetre hareket ediyoruz"

dedi.

“6 ŞUBAT DA BENZER BİR ŞEKİLDE OLDU”

Yıllık 2,5 santimetrelik bu hareketlerin hafife alınmaması gerektiğini, biriken enerjinin yüzyıllar sonra muazzam bir patlamaya yol açtığını hatırlatan Aluçlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de bu durumun bir sonucu olduğunu ifade etti. Bölgede en son 1513 yılında büyük bir deprem yaşandığını belirten Aluçlu, tam 510 yıl boyunca biriken enerjinin asırlar sonra açığa çıktığını vurgulayarak, bindirme zonundaki tehlikeye karşı şimdiden hazırlıklı olunması gerektiği çağrısında bulundu.