Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar gece ve sabah saatlerinde meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre, günün en dikkat çeken sarsıntılarından biri saat 06.20’de Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy’de meydana geldi.

Yerin 7.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Aynı saatlerde Elazığ’ın Palu ilçesinde de 3.1 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Bölgedeki hareketlilik nedeniyle Malatya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar da gelişmeleri yakından izledi.

4 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

ELAZIĞ (Güneyköy - Sivrice): Saat 06:20 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 7.4 km

ELAZIĞ (Palu): Saat 03:44 | Şiddet: 3.1 | Derinlik: 5.0 km

AKDENİZ: Saat 04:29 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 75.3 km

ELAZIĞ (Yukarımirahmet - Kovancılar): Saat 03:52 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.0 km

ADANA (Değirmenciuşağı - Saimbeyli): Saat 02:54 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.1 km

KÜTAHYA (Yeniler - Simav): Saat 03:59 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.2 km

KÜTAHYA (Karakoca - Simav): Saat 03:58 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.6 km

SİVAS (Örenyurt - Gemerek): Saat 02:03 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Bayraklı - Sındırgı): Saat 01:07 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 10.3 km

AKDENİZ: Saat 05:56 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 17.8 km

KAHRAMANMARAŞ (Fındıklıkoyak - Göksun): Saat 00:17 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 8.6 km

MUĞLA (Karacam - Köyceğiz): Saat 00:02 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 16.3 km

EGE DENİZİ (Çandarlı Körfezi): Saat 07:50 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.3 km

BALIKESİR (Mandıra - Sındırgı): Saat 07:23 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 5.2 km

ISPARTA (Aslandoğmuş - Şarkikaraağaç): Saat 07:18 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 22.6 km

Uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen küçük ölçekli depremlerin olağan sismik hareketlilik kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.