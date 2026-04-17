Futbolseverler ekran başına! 17 Nisan 2026 Cuma günü hem Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hem de Avrupa liglerindeki üst sıralar mücadelesi nefes kesecek. Taraftarların en çok merak ettiği "Bugün hangi maçlar var?" ve "Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

İşte Süper Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da günün maç programı:

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK ATEŞİ FENERBAHÇE SAHNE ALIYOR

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, kendi evinde taraftarının desteğiyle 3 puan arıyor. Aynı saatte alt sıraları yakından ilgilendiren bir diğer mücadele ise Antalya'da yaşanacak.

20:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ( Yayın: beIN Sports 1)

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ( beIN Sports 1) 20:00 Antalyaspor - Konyaspor (Yayın: beIN Sports 2)

AVRUPA’DA FUTBOL GECESİ INTER VE LENS SAHADA

İtalya Serie A’da liderlik mücadelesi veren Inter, Cagliari karşısında; Fransa Ligue 1’de ise Lens, Toulouse karşısında galibiyet arıyor.

İtalya - Serie A

19:30 Sassuolo - Como (S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Sassuolo - Como (S Sport 2, Tivibu Spor 1) 21:45 Inter - Cagliari (S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

21:45 Lens - Toulouse (beIN Sports 3)

Almanya - Bundesliga

21:30 St. Pauli - Köln (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak karşılaşmaların büyük bir bölümü beIN Sports, S Sport ve Tivibu Spor platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

17 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarda sakat ve cezalı oyuncuların listesi ile muhtemel 11'ler için ilgili kulüplerin resmi açıklamalarını takip edebilirsiniz.