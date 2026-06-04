TOKİ’nin Türkiye genelinde başlatacağı 64 ili kapsayan 20 bin konutluk dev projede, Malatya tam 1000 konutluk kontenjanıyla en çok konut inşa edilecek ilk 5 şehir arasında yer aldı. Kentte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartı aranmaksızın, açık satış yöntemiyle ev sahibi olma fırsatı başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5’i deprem bölgesinde yer alan 64 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız ev döneminin başladığını duyurdu. Malatya'da konut piyasasını rahatlatacak ve kira fiyatlarını düşürecek bu hamle için başvuru tarihleri de netleşti.

TOKİ Malatya kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Malatya’da yaşayan vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla kolayca yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Malatya ve diğer illerdeki bu özel kampanya için en büyük avantaj, geçmiş projelerdeki pek çok bürokratik engelin kaldırılmış olması oldu. Gelir sınırı veya ikametgah şartı aranmayan projede başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli kabul ediliyor. Ayrıca başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması şartı aranıyor.

EN ÇOK KONUT YAPILACAK ŞEHİRLER ARASINDA MALATYA ÖN SIRADA

Toplam 20 bin konutun satılacağı bu dev projede konut taşları illere göre dağıtıldı. En yoğun konut stoğuna sahip olan şehirler listesinde 2 bin 190 konutla Bursa ilk sırada yer alırken, onu 2 bin 062 konutla Ankara, 1238 konutla Hatay ve 1073 konutla Kahramanmaraş takip etti. Malatya ise tam 1000 konutluk dev kontenjanıyla bu listede beşinci sırada yer alarak deprem bölgesindeki stratejik önemini bir kez daha gösterdi. Proje genelinde vatandaşlara 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulacak.

FİYATLAR VE SUNULAN 3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

Kampanyada taksitli seçeneklerde aylık ödemeler 18 bin TL’den, yüzde 25 peşin indirimli fiyatlar ise 2,1 milyon TL’den başlıyor. Çevre illerdeki fiyatlara bakıldığında Ankara'da 2+1 daireler 3,1 milyon TL'den, Hatay'da 3,2 milyon TL'den, Konya'da ise 2,9 milyon TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçesine göre 3 farklı ödeme alternatifi hazırladı. Birinci seçenekte konut bedelini tamamen peşin ödeyen vatandaşlara net yüzde 25 indirim uygulanıyor. İkinci seçenekte ev bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılıyor ve kalan tutar için 72 ay vade imkanı tanınıyor. Üçüncü seçenek olan kademeli peşinatta ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme anında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenebiliyor; kalan konut bedeli için ise 60 ay vade planı uygulanıyor.