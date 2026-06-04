Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülbüloğlu, deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm projelerinde hak ediş gecikmeleri ve KDV oranının düşürülmesi gibi talepleri gündeme getirdi. Bülbüloğlu, yaptığı görüşmelerde deprem bölgesinde yürütülen yerinde dönüşüm kampanyası kapsamında devam eden inşaatlarda 2026 yılı itibarıyla yaşanan hak ediş gecikmelerinin sahada ciddi aksamalara yol açtığını belirterek, sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.



KDV oranının yüzde 20’den yüzde 1’e düşürülmesi talebini de ileten Bülbüloğlu, depremzede vatandaşların üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca yapı müteahhitliği sınıflandırma sisteminde sektörün önünü tıkayan bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda hazırladıkları önerileri de yetkililere sundu.

Bülbüloğlu’nun taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum’un konuların ilgili birimlerce değerlendirileceğini ifade ettiği öğrenildi.

