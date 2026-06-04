Malatya kayısısında üreticinin alın teri ile masabaşı oyunları arasındaki savaş bir kez daha gözler önüne serildi. Busabah TV’de Sinem Hatun Davut’un hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı programına konuk olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç; kentteki don, dolu ve aşırı yağış afetlerine rağmen Ankara'da önlerine çıkarılan "yüksek rekolte" algısına çok sert tepki gösterdi. Yıllardır nokta atışı tutan resmi rekolte tahminlerinin ise aslında birer kâğıt üstü senaryosu olduğunu belirten Kılınç, üretici üzerinden rant devşirenlere adeta savaş açtı.

"ANKARA’DA KARŞIMA TİCARET BORSASI BAŞKANI’NIN SÖZLERİNİ ÇIKARDILAR"

Malatya’da bu yıl yaşanan don, dolu ve aşırı yağış gibi afetler nedeniyle üreticinin zor durumda olduğunu belirten Yunus Kılınç,

"Geçen hafta Ankara'da yetkililere, bu yıl da kayısımızın geçen yılki darbelerden, yağışların çok olmasından, dolu ve bazı kısımlarda yaşanan don afetinden dolayı sıkıntıda olduğunu anlattım. Malatya üreticimizin bu yıl en azından Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi gerektiğini söylerken orada birileri bana, 'Hayır başkanım, sizin Ticaret Borsası başkanınız ulusal kanallarda her gün yüksek bir rekolte beklediğini söylüyor. Bu nasıl olur? Sizin dediğiniz mi doğru, o mu doğru?' diyor"

ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİDE 300 TL, PAKETLEYİCİDE 1.000 TL”

Yıllardır süren algı operasyonları yüzünden Malatya kayısısının hak ettiği değerde satılamadığını vurgulayan Kılınç, üretici ile tüccar arasındaki fahiş fiyat farkına isyan etti:

"Geçen yıl kayısı yüzde 100 yandı. Üreticinin elinde de bir kısım kayısı vardı; çiftçide kilosu 300-350 lirayken, bu işin ticaretini ve paketlemesini yapanlarda 900 TL ile 1.000 TL arasında satılıyordu. Şimdi insana sorarlar: Bunun ilacını siz mi attınız? Gübresini siz mi attınız? Bu ağacın budamasını siz mi yaptınız? Bu kayısıları ağaçtan silkeleyip siz mi indirdiniz? Çekirdeğini siz mi çıkardınız ki üretici 300 liraya verirken siz 900 liraya satıyorsunuz?"

"11 MİLYON AĞACIN 5 MİLYONU BOŞ, TAŞERONLAR DEVREDE!"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 1 milyon 300 bin tonluk Türkiye geneli rekolte açıklamalarına ve yerel basındaki bazı haberlere de sert tepki gösteren TZOB Yönetim Kurulu Üyesi, bu kişileri "taşeron" olarak nitelendirdi. Kılınç,

"Allah'tan korkun. Malatya'mızda çıkıp iyi bir rekolte yakalayacağız diyorlar; nerede yakalayacaksınız? 11 milyon kayısı ağacından 5 milyon ağacımız şu anda boş. Şu anda rekolteyi en iyi bilenler sahayı gezen TARSİM eksperleridir. Dondan, doludan etkilenen yerler, tozlaşma yapmayan alanlar bellidir. Ama sırf algı yaratmak için rekolteyi yüksek gösterip, geçmiş yıllarda yaptıkları gibi başka ülkelere pazar açma hevesine girmişler"

dedi.

"İTHAL KAYISILARI MALATYA KAYISISINA KARIŞTIRIYORLAR!"

Yurt dışından gelen kalitesiz kayısıların "Serbest Bölge" kılıfı altında Türkiye'ye sokulduğunu ve Malatya kayısısı adı altında piyasaya sürüldüğünü iddia eden Kılınç, gizli kalan bir gerçeği de ifşa etti:

"Yıllardır söylüyorum: Özbekistan'dan, İran'dan, Kırgızistan'dan hepsinden gelen kayısılar Türkiye'de Malatya kayısısına karıştırılarak satılıyor. Bu bir gerçektir ve kimse inkar edemez. Geçen yıl Tarım Bakanımıza sorduğumda 'Kayısı ithalatımız yoktur' dedi ama bir şekilde giriyor. En sonunda bunun 'serbest bölge' adı altında yapıldığını öğrendik; güya dış ülkelerin kayısısı gelecek, Türkiye üzerinden ihraç edilecekmiş. Bu da yalan, o kayısılar yıllardır içeri getiriliyor."

"MEĞER HEPSİ KAĞIT ÜZERİNDE DÜZENLENİYORMUŞ!"

Geçmiş yıllarda açıklanan resmi rekolte rakamlarının nokta atışı tutmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyen Yunus Kılınç, açıklamalarını şu manidar sözlerle noktaladı:

"Yıllarca Malatya'da ne rekolte açıkladıysak Allah'ın bir hikmetidir ki kilo kilosuna tuttu. Ne kadar keskin bir gözümüz varmış ki hepsi tamı tamına tutmuş. Meğer hepsi kağıt üzerinde düzenleniyormuş. Kaç bin ton rekolte açıklıyorsun? 120 bin ton. Allah'tan tam 120 bin ton kayısı çıkıyor. 90 bin ton rekolte açıklıyoruz, aynı sene tam 90 bin ton kayısı ihracatı yapılıyor. Bu kadar mı insan gözü hassas tartar? Biz bunların ne olduğunu, ne şekil yapıldığını ve bu yabancı kayısıların buraya nasıl sokulduğunu çok iyi biliyoruz."