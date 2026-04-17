Ezan vakitleri, Müslümanlar için farz olan 5 vakit namazın başlangıç saatlerini belirler. Ezan ise bu vakitlerin başladığını bildiren ilahi bir çağrıdır. Günlük ibadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir yere sahip olan ezan vakitleri, güneşin hareketlerine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan saatleri kaçta? İşte detaylar…

Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından oluşur. Bu vakitler coğrafi konum ve mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösterebilir. İşte Malatya’da 17 Nisan 2026 Cuma gününe ait ezan vakitleri:

İmsak Saati: 04.14,

Güneş Vakti: 05.42,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.13,

Akşam Ezanı: 19.11,

Yatsı Ezanı: 20.33.

OTOPSİ CAİZ MİDİR?

İslam dininde insan, saygın ve değerli bir varlık olarak kabul edilmiştir. Bu saygınlığın, kişinin ölümünden sonra da korunması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, insanın beden bütünlüğüne yönelik müdahaleler kural olarak uygun görülmemiştir.

Ancak zaruret ve kamu yararı gibi durumlarda, belirli şartlara uyulması kaydıyla bu tür müdahalelere izin verilebilmektedir. Nitekim İslam âlimleri, anne karnındaki canlı çocuğun kurtarılması gibi zorunlu durumlarda cerrahi müdahaleyi caiz kabul etmiştir.

Bu kapsamda; ölüm sebebinin belirlenmesi, suç unsurlarının ortaya çıkarılması ve adli süreçlerin aydınlatılması gibi zorunlu hallerde, yetkili makamların kararıyla otopsi yapılması caiz görülmektedir. Bununla birlikte otopsi sırasında insanın saygınlığına ve beden mahremiyetine azami özen gösterilmeli, ardından dini usullere uygun cenaze işlemleri eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir.