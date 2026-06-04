Özellikle öğretmenlik hedefi olanlar ile akademik kariyer planlaması yapan adayların yakından takip ettiği AGS, ÖABT, ALES ve YÖKDİL sınavlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi. Sınav hazırlıklarını mevcut takvime göre yürüten yüz binlerce aday, resmi duyurunun ardından "Sınavlar ertelendi mi?" ve "Yeni sınav tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

ÖSYM 2026 sınav takvimi değişti mi, hangi sınavlar ertelendi?

Evet, ÖSYM tarafından yapılan resmi takvim güncellemesiyle birlikte yaz döneminde gerçekleştirilmesi planlanan bazı merkezi sınavların tarihlerinde ertelemeye gidildi. Adayların ders çalışma programlarını ve sınav stratejilerini yakından ilgilendiren bu kararla birlikte; MEB-AGS, ÖABT, ALES/2 ve YÖKDİL/2 oturumlarının yeni tarihleri netlik kazandı.

2026 MEB-AGS ve ÖABT sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katılacağı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları ertelendi.

Daha önce yayımlanan takvimde 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı ilan edilen bu iki kritik sınav, ÖSYM'nin yeni kararı doğrultusunda 26 Temmuz 2026 tarihine kaydırıldı. Bu sayede öğretmen adayları, eksik konularını tamamlamak için yaklaşık iki haftalık ek bir süre kazanmış oldu.

2026 ALES/2 sınavı ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

Lisansüstü eğitim başvuruları ile akademik kadro alımlarında (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) zorunlu olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içindeki ikinci oturumu da takvim güncellemesinden etkilendi.

Eski takvime göre 26 Temmuz 2026'da yapılması planlanan 2026-ALES/2, AGS ve ÖABT sınavlarının o güne alınması nedeniyle bir hafta ileriye ertelendi. ÖSYM, ALES/2 sınavının yeni uygulama tarihini 2 Ağustos 2026 olarak duyurdu.

2026 YÖKDİL/2 sınav tarihi ne zaman oldu?

Akademik dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ikinci oturumu da zincirleme olarak ertelenen sınavlar arasında yer aldı.

İlk planlamada 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı açıklanan 2026-YÖKDİL/2, o tarihe ALES/2 sınavının yerleştirilmesi sebebiyle bir hafta sonrasına ertelendi. Güncel takvime göre YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adayların, sınav giriş belgeleri ve başvuru süreçlerine dair güncel duyuruları kaçırmamak adına ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.