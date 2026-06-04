Malatya'da emniyet ve jandarma birimlerinin saha hakimiyetini sağlayarak suç ve suçlularla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen resmi toplantıda, 2025 yılının ilk 5 ayı ile 2026 yılının ilk 5 ayının karşılaştırıldığı resmi veriler, şehirdeki genel asayişin ve güvenlik önlemlerinin mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koydu.

İşte Malatya genelinde kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlar ve suç türlerine göre kalem kalem açıklanan o bilanço:

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı ilk 5 ayı içerisinde 29 olay ve operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 78 zanlı gözaltına alınmış, 22'si tutuklanmış, 45'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

2025 yılıyla kıyaslandığında olay sayısında yüzde 12 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

meydana gelmiştir. Tutukluluk oranında ise yüzde 100 oranında bir artış yaşanmıştır. Bu artışların özellikle FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları ifade ettiği belirtilmiştir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Sınır güvenliği önlemleri ve bölgedeki istikrarın katkısıyla düzensiz göç akınının durduğu, tersine gönüllü ve onurlu geri dönüşlerin devam ettiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda özellikle organizatörlere yönelik olarak 7 operasyon gerçekleştirilmiştir.

10 organizatör yakalanmış , 2'si tutuklanmış ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

, 2'si tutuklanmış ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Dönem içerisinde, özellikle çalışma amaçlı kente ve bölgeye geldiği belirtilen 603 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE

Bağımlılıkla mücadele konusundaki artan kararlılıkla beraber, 2026 yılı içerisinde 1094 olay ve operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 1354 zanlı gözaltına alınmış, 259'u tutuklanmış, 76'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2025 yılıyla kıyaslandığında:

Operasyon sayısında yüzde 8 oranında bir artış ,

, Gözaltı sayısında ise yüzde 11 oranında bir artış meydana gelmiştir.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE DEĞİŞİM ORANLARI (KALEM KALEM):

Metamfetamin: 19 bin 198 gram ele geçirilmiş; oransal olarak yüzde 13 azalma meydana gelmiştir.

19 bin 198 gram ele geçirilmiş; oransal olarak meydana gelmiştir. Sentetik Ecza: 396 bin 456 adet ele geçirilmiş; yakalamada yüzde 129 artış yaşanmıştır.

396 bin 456 adet ele geçirilmiş; yakalamada yaşanmıştır. Sentetik Kannabinoid: 14 bin 820 gram ele geçirilmiş; yakalama oranında yüzde 311 artış gerçekleşmiştir.

14 bin 820 gram ele geçirilmiş; yakalama oranında gerçekleşmiştir. Ecstasy Hap: 2 bin 416 adet ele geçirilmiş; yüzde 17 artış sağlanmıştır.

2 bin 416 adet ele geçirilmiş; sağlanmıştır. Esrar: 15 bin 738 gram ele geçirilmiş; yüzde 16 artış meydana gelmiştir.

"Biz yakaladıkça, operasyon yaptıkça bu maddelerin arttığı değil, güvenlik birimlerinin başarılı çalışma yaptığını ortaya koyuyoruz. Operasyon yapmazsanız, yakalayamazsanız yok anlamına gelmez. Sentetik eczada dramatik bir artış olduğunu, dolayısıyla bu alana daha fazla baskı yapacağımızı, sentetik kannabinoid maddesinde de yine geçen yılla oranla artış gelmesi vesilesiyle birimlerimizin daha yoğun çalışacağı anlamına geliyor."

ORGANİZE SUÇLAR

2025 yılında Malatya’nın en önemli organize suç örgütünün çökertildiği hatırlatılarak, 2026 yılında 11 operasyon gerçekleştirildiği, 23 zanlının gözaltına alındığı, 8'inin tutuklandığı ve 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmiştir.

2025 yılında da yine 11 operasyon yapılmış ancak 101 gözaltı gerçekleştirilmiştir.

Buna göre operasyon sayısında bir değişim olmamakla birlikte, geçen yıla kıyasla gözaltı sayısında yüzde 77 azalış, tutuklama oranında ise yüzde 88 azalış meydana gelmiştir.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılıkla mücadele başlığı altında, 2026 yılında 79 operasyon gerçekleştirilmiş ve 121 zanlı gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

2025 yılına göre operasyon sayısında yüzde 11 oranında bir azalış yaşanmıştır.

yaşanmıştır. Gözaltı sayısında ise yüzde 15 oranında bir artış meydana geldiği paylaşılmıştır.

ASAYİŞ OLAYLARI VE SUÇ TÜRLERİ

Malatya'da 2025 yılının ilk 5 ayında 9 bin 724 asayiş olayı meydana gelirken, 2026 yılının ilk 5 ayında bu sayı 9006 olaya gerilemiştir. Olay sayısı, 2025 yılına kıyasla yüzde 7.3 oranında azalmıştır. 2026 yılındaki olaylarda 817 zanlı gözaltına alınmış, 267'si ise tutuklanmıştır. 2025 yılı kıyaslamasına göre:

Olay sayısında yüzde 7.3 azalış ,

, GBT/Saha operasyonları neticesindeki gözaltı oranında yüzde 23 azalış ,

, Tutuklanan şahıs oranında ise yüzde 28 azalış sağlanmıştır.

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlardaki İyileşme Oranları:

Evden hırsızlık: Yüzde 4.1 iyileşme

Dolandırıcılık: Yüzde 15.5 iyileşme

İşyerinden ve kurumdan hırsızlık: Yüzde 44.3 iyileşme

Motosiklet hırsızlığı: Yüzde 60 iyileşme

Otodan hırsızlık: Yüzde 9.5 iyileşme

Kapkaç: Yüzde 100 iyileşme

Oto hırsızlığı: Yüzde 11.1 iyileşme

Yağma ve gasp: Yüzde 3.7 iyileşme

Kişilere Karşı İşlenen Suçlardaki İyileşme Oranları:

Hakaret: Yüzde 11.6 iyileşme

Tehdit: Yüzde 1.3 iyileşme

Kasten öldürme: Yüzde 16.6 iyileşme

Kasten yaralama: Yüzde 2.3 iyileşme

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma: Yüzde 21.4 iyileşme

Cinsel saldırı: Yüzde 4.5 iyileşme

Cinsel taciz: Yüzde 28 iyileşme

Aranan Şahıslar: Özel ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 2026 yılı ilk 5 ayında gerek hapis cezasıyla gerekse ifade, para cezası ve tazyik hapsi ile aranan 2.712 kişi (zanlı ya da hükümlü) yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Dijitalleşme ile birlikte dijital suçlarda belirgin bir artış olduğu kaydedilmiştir. 2026 yılında 1577 terör iltisaklı hesap ile ilgili çalışma yapılmış ve 927 şahıs tespit edilmiştir. 2025 yılına kıyasla:

Terör iltisaklı çalışma yapılan hesap sayısında yüzde 39 oranında bir artış ,

, Tespit edilen zanlı sayısı oranında ise yüzde 100 oranında bir artış meydana gelmiştir.

TRAFİK OLAYLARI VE KAZALARDAKİ DÜŞÜŞ

Malatya'daki tescilli araç sayısı 2025'e kıyasla 2026 yılına göre yüzde 6.3, motosiklet sayısı ise yüzde 16.3 oranında artmıştır. Kontrol edilen araç sayısının yüzde 6.1 arttığı dönemde, okul servislerinin denetimiyle kurallara uyma oranı artmış ve ceza miktarlarında yüzde 8 oranında bir azalma paylaşılmıştır.

2025 yılına göre trafik kazalarındaki net azalış verileri şu şekildedir:

Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı: Yüzde 11 azaldı

Ölümlü kaza sayısı: Yüzde 36.3 azaldı

Yaralanmalı kaza sayısı: yüzde 10,6 azaldı

Kaza yerinde hayatını kaybeden sayısı: yüzde 15.3 azaldı

Hastanede hayatını kaybeden sayısı: yüzde 72.2 azaldı

Yaralı kişi sayısı: yüzde 5.5 azaldı

GÜVENLİ OKULLAR PROJESİ

1 Ocak - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında çocukların ve gençlerin güvenli ortamlarda eğitim alması amacıyla yürütülen denetimlerin bilançosu:

4 bin 582 okul ve yurt denetlendi.

okul ve yurt denetlendi. Okul çevrelerindeki işyerleri 5 bin 721 kez denetlendi.

denetlendi. Okul çevrelerindeki park, bahçe ve metruk binalar 17 bin 722 kez kontrol edildi.

kontrol edildi. GBT uygulamalarında 21 bin 204 kişinin kontrolü gerçekleştirildi.

kontrolü gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde 3 bin 614 ekip ve 6 bin 965 görevli mesai yaptı.

ve mesai yaptı. Okul çevrelerinde 13 bin 937 araç kontrol edilirken, 7 bin 252 okul servisi denetlendi.

KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Gelecek günlerde yeni yollar açıldıkça ve kentteki imar-inşa faaliyetleri birkaç ay içerisinde neticelendikçe daha iyi bir ulaşım ile huzurlu bir Malatya olacağı belirtilmiştir. Şehri ayağa kaldırmak adına devletin tüm kademelerinin, bakanlıkların, valiliğin, büyükşehir belediyesinin, milletvekillerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının tam bir koordinasyon içinde çalıştığı; Malatya'nın artık ticaret, sanayi ve turizmle konuşulacağı yeni bir döneme girildiği ifade edilmiştir.