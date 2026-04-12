Malatya'da Kimse Bilmiyor! Hafta Sonu Planı Yapmadan Okuyun

Malatya’da Nisan havası malum; bir yanınız bahar, bir yanınız hala kış... Havalar tam anlamıyla ısınmadığı için açık havada uzun süre vakit geçirmek şu günlerde hastalık davetiyesi çıkarabiliyor. Peki, hem doğayla iç içe olup hem de üşümeden hafta sonunu nasıl değerlendirebiliriz? İşte mevsime uygun Malatyalılara yönelik gezi rehberimiz:

GÜNDÜZBEY

Dışarıdaki buz gibi akan Derme Deresi’ni, Gündüzbey’in kapalı ve ısıtmalı mekanlarından izlemek şu an en mantıklısı.

Dere şırıltısı hala gür ama hava serin. Kapalı alanlara sahip restoranlarda Malatya içli köftesi veya fırın yemekleriyle içinizi ısıtabilirsiniz.

SULTANSUYU HARASI

Akçadağ yolu üzerindeki Sultansuyu, geniş arazisi sayesinde rüzgâr alsa da sosyal tesisleri oldukça korunaklı yapıya sahip.

At binme alanlarının bir kısmı kapalı veya yarı kapalıdır. Çocuklar atlarla vakit geçirirken siz tesisin içinde sıcak çayınızı yudumlayabilirsiniz.

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ

UNESCO listesindeki gururumuz Arslantepe, üzerindeki koruma çatısı sayesinde rüzgârdan ve olası Nisan yağmurlarından etkilenmeden gezilebiliyor.

Tam bir kültür hafta sonu rotası diyebiliriz. Açık havada donmadan, tarihin korunaklı koridorlarında yürüyebilirsiniz.

LEVENT VADİSİ

"Vadi çok rüzgarlıdır"

diye korkmayın, seyir terasındaki işletmenin kapalı alanı size vadi manzarasını üşümeden izleme imkanı sunuyor.

Vadi manzarası bu mevsimde puslu ve çok etkileyici. Camın arkasında kahvenizi içerken 65 milyon yıllık derinliği izlemek paha biçilemez.

DARENDE SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ

Günpınar Şelalesi şu an çok soğuk olabilir ama Somuncu Baba Külliyesi hem manevi havası hem de mimari yapısıyla daha korunaklı.

Külliye çevresindeki kapalı mekanlar ve müze bölümü, soğuk havada vakit geçirmek için en ideal yerlerden biri. Tohma Çayı kıyısındaki yürüyüş yolunu hava durumuna göre değerlendirebilirsiniz.