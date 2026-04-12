Bölgedeki esnaflar, yaşadıkları mağduriyeti defalarca Yeşilyurt Belediyesi’nde bulunan yetkililere bildirdiklerini söylerken yapılan tüm ihbarlara rağmen bölgeye tek bir çöp konteyneri dahi getirilmiş değil. Esnaf, kendi imkanlarıyla çöpleri bir noktada toplasa da, düzenli bir toplama sistemi olmadığı için çarşının ortasında adeta bir çöp yığını oluşmuş durumda.

“2,5 YILDIR BİR KONTEYNER GETİRİLMEDİ”

Bakırcılar Çarşısında faaliyet gösteren esnaf Recep Demirci, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek,

“Biz burada ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. 2,5 yıldır bir konteyner getirilmedi. Çöpler dışarıda birikiyor, koku ve kirlilik işlerimizi etkiliyor. Yeşilyurt Belediyesi’nden artık bu sorunu çözmesini bekliyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“KENDİ MEMLEKETİMİZDE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ”

Esnaf Abdulkadir Tekgül ise çöp konteyneri için defalarca ihbarda bulunmalarına rağmen geri dönüş yapılmadığını vurgulayarak,

“Defalarca Yeşilyurt Belediyesi’ne ihbarda bulunduk fakat geri dönüş yapılmadı. Bakırcılar Çarşısı esnafı olarak sahipsiz kaldık. Kendi memleketimizde üvey evlat muamelesi görüyoruz”

şeklinde konuştu.

EDİTÖR NOTU:

"Şehrimiz Malatya’nın kalkınması sadece binalar dikmekle değil, o binaların ve çevresinin temizliğini, sağlamakla mümkün. Esnafın 2,5 yıldır süren bu haklı isyanı , belediyecilik anlayışındaki büyük bir boşluğu gözler önüne serdi. Yeşilyurt Belediyesi'nin Bakırcılar Çarşısı esnafının yapmış olduğu tüm ihbarlara rağmen sessiz kalması, depremzede esnafı yalnız bırakmak demektir. Bu ayıp bir an önce temizlenmelidir."