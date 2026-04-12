Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için beklenen dev personel alımı ilanını yayımladı. 2024 KPSS puanı esas alınarak yapılacak olan alımlarda taşra teşkilatındaki boş kadrolara tam 3 bin 209 yeni din görevlisi dahil edilecek. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte adım adım başvuru rehberi...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tarihler belli oldu. Müracaatlar; 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026 saat 16:30’da sona erecek.

Başvurular, Diyanet Sınav Sistemi “sinav.diyanet.gov.tr” üzerinden elektronik ortamda şahsen gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adayların başvuru yapabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

KPSS Puan Şartı: 2024 KPSS'den Lisans (P124), Ön Lisans (P123) ve Ortaöğretim (P122) mezunları için en az 50 puan almış olmak.

2024 KPSS'den Lisans (P124), Ön Lisans (P123) ve Ortaöğretim (P122) mezunları için almış olmak. Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesindeki şartları taşımak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesindeki şartları taşımak. Eğitim Durumu: İlan edilen unvan gruplarına uygun öğrenim belgesine sahip olmak.

İlan edilen unvan gruplarına uygun öğrenim belgesine sahip olmak. Hafızlık: "+Hafız" kontenjanına başvuracaklar için hafızlık belgesine sahip olmak.

"+Hafız" kontenjanına başvuracaklar için hafızlık belgesine sahip olmak. Engel Durumu: Görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İlan edilen kontenjanın 3 katı aday, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak. Alımlar ağırlıklı olarak İmam-Hatip ve Kur'an Kursu Öğreticisi kadrolarında yoğunlaşıyor.

Kritik Not: Halen Diyanet bünyesinde aynı unvanda kadrolu veya sözleşmeli çalışanlar bu ilana başvuru yapamayacak.