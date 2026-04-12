Malatya’da faaliyet gösteren ve belediye iştiraklerinden olan Esenlik A.Ş.’ de yönetimde bir değişikliğe daha gidildi. Eski Genel Müdür Veysel Tay’ın istifasının ardından vekaleten atanan Mehmet Orhan kısa bir süre sonra görevinden ayrıldı. Yerine Kadir Çelik Genel Müdür olarak atandı.

Esenlik A.Ş.'de yaşanan bu olayın ardından peş peşe istifalar ve yeni atamalar sürüyor. Son yaşanan istifanın ardından, kurumda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kadir Çelik’in genel müdür olarak atandığı öğrenildi.

Yeni dönemde kurumun nasıl bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edeceği merak konusu oldu.