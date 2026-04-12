Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelede 2026 yılının ilk "dev raporunu" paylaştı. Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz takibi sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan araçlara el konuldu. Operasyonun büyüklüğü ise rakamlara yansıdı.

280 MİLYON TL’LİK KAÇAKÇILIK OYUNU BOZULDU

Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen baskınlarda, toplam piyasa değeri 280 milyon 533 bin Türk Lirası olan 233 araç yakalandı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, denetimler sadece otomobillerle sınırlı kalmadı. Kaçakçıların rotasındaki lüks araçlardan ağır iş makinelerine kadar her segmentte araç ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI TIR’LARDAN İŞ MAKİNELERİNE...

Hangi araçlar yakalandı? (Tam liste)

Gümrük kapılarında ve liman sahalarında el konulan 233 aracın dökümü ise şu şekilde açıklandı:

104 Adet Otomobil

Adet Otomobil 48 Adet TIR

Adet TIR 25 Adet İş Makinesi

Adet İş Makinesi 56 Adet Çeşitli Vasıta

HAKSIZ KAZANCA GEÇİT YOK!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonların sadece birer asayiş olayı olmadığı; kayıt dışı ekonominin önlenmesi, piyasadaki haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması adına hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ekonomik güvenliği tehdit eden yasa dışı ticaretle mücadelenin, gelişen teknoloji ve saha istihbaratıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.