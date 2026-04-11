Malatya’nın köklü eğitim kurumlarından Malatya Lisesi’nin 1985-1986 eğitim-öğretim yılı ilk mezunları, aradan geçen 40 yılın ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinde buluştu. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma duygu dolu anlara sahne oldu.

Farklı noktalarda farklı mesleklerle hayatlarına devam eden ilk mezunlar, düzenlenen organizasyon kapsamında bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de eski günleri yad etti. Okul yıllarına dair anıların paylaşıldığı buluşmada, sınıf arkadaşları uzun yılların ardından yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca samimi sohbetler edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi. 40 yıl sonra gerçekleşen bu anlamlı buluşma, katılımcılar için unutulmaz anılarla sona erdi.