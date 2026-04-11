Toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, sosyal belediyecilik uygulamaları, altyapı yatırımları ve ilçede devam eden projeler masaya yatırıldı. Belediye başkanları, yürütülen çalışmaların son durumu ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

“BATTALGAZİ’DE HİZMET VE YATIRIMLAR SÜRÜYOR”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, göreve geldikleri günden bu yana ilçede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hem fiziki yatırımların hem de sosyal belediyecilik uygulamalarının birlikte sürdürüldüğünü belirten Taşkın, vatandaşların günlük yaşamına dokunan hizmetlere öncelik verdiklerini ifade etti.

Mahallelerde sosyal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında taziye evleri, semt konakları ve kültür merkezlerine önem verdiklerini belirten Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geleli 25 ayı geride bıraktık. Bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdan devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. İlk taziye evimizi Hasırcılar Mahallemizde hizmete sunduk. Şu anda iki taziye evimiz tamamlandı, birinin yapımı sürüyor. Amacımız yalnızca taziye evleri yapmak değil; mahallelerimizde semt konakları, kültür evleri ve sosyal alanlar oluşturarak güçlü bir sosyal altyapı kurmak.”

Taşkın ayrıca Hayvan Barınağı, Güneş Enerji Santrali, Kilit Taşı Üretim Tesisi, Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi, Çarşıbaşı Rekreasyon Alanı, Kırkgöz Sahil Parkı, Afet ve İnsani Yardım Lojistik Deposu, Süt Toplama Merkezi, Aşevi, Millet Bahçesi ve Akpınar Çarşı Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

“AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN TEMELİ HİZMETTİR”

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da konuşmasında belediye başkanlarının sahada yürüttüğü hizmetlere dikkat çekti. Yapılan çalışmaların teşkilat açısından önemli olduğunu belirten Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti.

“Belediye başkanlarımız hizmetleriyle konuşuyor. Bugün burada yapılan çalışmaları dinliyoruz. Anlatılanların dışında da birçok hizmetin olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle her iki başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca Ramazan ayı boyunca teşkilat mensuplarının sahada yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konuşmasında deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve şehir genelinde sürdürülen projelere değindi.

“Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz; aynı zamanda geleceğin Malatya’sını da inşa ediyoruz”

diyen Er, daha yaşanabilir, dirençli ve gelişmiş bir şehir hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Er, TOKİ ve Emlak Konut projeleriyle önemli adımlar atıldığını belirterek, Fuzuli Caddesi’nde yapılan düzenlemeler, Güney Kuşak Yolu bağlantısı, Kernek bölgesindeki genişleme çalışmaları ve teleferik projesi hakkında bilgi verdi.

“BİRLİKTE AYNI HEDEFE YÜRÜYORUZ”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de konuşmasında teşkilat çalışmaları ve yerel yönetimlerle kurulan koordinasyona değindi. Sahadaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kahveci, belediye başkanlarının ortaya koyduğu hizmetleri teşkilat olarak desteklediklerini söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere iletildiğini belirten Kahveci, mahalle teşkilatlanmalarında büyük ölçüde tamamlanma sağlandığını ifade ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.