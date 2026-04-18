Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehirdeki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamanın daha geride kaldığını duyurdu. Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi (Yıldıztepe mevkii) ile Göztepe ve Tandoğan mahallelerini kapsayan rezerv alanlarda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Vali Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, modern standartlara uygun olarak inşa edilen konut ve dükkanların teslim programını paylaştı.

MAHALLE MAHALLE SAYILAR

Paylaşılan bilgilere göre, Yıldıztepe Rezerv Alanı kapsamında inşa edilen 727 konut ve 23 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmeye hazır hale getirildi. Bunun yanı sıra, Battalgazi Uçbağlar bölgesindeki 38. bölge olarak adlandırılan Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde ise 285 konut ve 16 dükkanın inşaat süreçleri altyapısıyla birlikte bitirildi. Proje kapsamında sadece konutların değil, sosyal yaşamı destekleyecek çevre düzenlemelerinin de titizlikle tamamlandığı vurgulandı.

Anahtar teslim süreci 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren resmen başlayacak. Hak sahiplerinin belirlenen program dahilinde konutlarını teslim alabileceği bildirilirken, yeni yaşam alanlarının bölgedeki ticari ve sosyal hayatı canlandırması bekleniyor. Vali Yavuz, yeni yuvaların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.