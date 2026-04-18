Doğanşehir Balyan Köyleri Çevre Koruma Platformu adına açıklama yapan Mazlum Mutlu, Kelhalil Köyü sınırlarında faaliyet gösteren kalker ocağına yönelik yıkama tesisi projesinin İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu ve iptal edildiğini duyurdu.

“DOĞAYA ZARAR VEREN PROJELERE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR”

Mazlum Mutlu, bölgede yıllardır devam eden taş ve maden ocaklarının su kaynakları, doğal yaşam ve yerleşim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek çevre mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Mutlu,

“Bölgemizde doğaya ve yaşam alanlarına zarar veren projelere karşı hukuki mücadelemiz devam ediyor”

dedi.

MAHKEMEDEN ÇEVRE MÜCADELESİNE DESTEK NİTELİĞİNDE KARAR

Açıklamada, Kelhalil ve Eskiköy bölgelerinde planlanan boksit maden ocaklarına karşı daha önce de yürütmeyi durdurma kararları alındığı hatırlatıldı. Son olarak 10 Nisan 2026 tarihli İdare Mahkemesi kararıyla kalker ocağına eklenmek istenen yıkama tesisi projesinin iptal edildiği belirtildi.

Kararın çevre mücadelesi açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulanarak,

“Bu karar, halkın iradesi ile hukukun birleştiğinde somut sonuçlar doğurduğunu göstermektedir”

ifadelerine yer verildi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK MESAJI

Yapılan açıklamada, verilen kararın nihai bir süreç olmadığına dikkat çekilerek bölgedeki doğal yaşamın, endemik bitki türlerinin ve su kaynaklarının korunması için mücadelenin süreceği bildirildi.

Mazlum Mutlu ayrıca, yöre halkına birlik çağrısı yaparken yetkililere de çevre ve insan sağlığını önceleyen kararlar alma çağrısında bulundu.

Hukuki sürecin avukatlar Gül Erdoğan ve Ferhat Duran tarafından yürütüldüğü belirtilirken, mevcut mahkeme kararı doğrultusunda yıkama tesisinin faaliyete geçmesinin hukuken mümkün olmadığı ifade edildi.

Bölge halkı ve çevre platformu temsilcileri, doğal yaşamın korunmasına yönelik mücadelenin artarak devam edeceğini açıkladı.