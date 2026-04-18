Battalgazi’de bulunan Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, içerisinde çanta, defter, kalem, kalemtıraş ve silgi bulunan eğitim setleri öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca programa katılan 20 öğretmene gül takdim edilerek moral desteği verildi.

“KAZANDIĞIM PARAYI ÇOCUKLAR İÇİN KULLANDIM”

Etkinlikte konuşan Mehmet Ceyhan, kazandığı ödülü öğrencilerin ihtiyaçları için değerlendirdiğini belirterek, eğitime katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yaşanan üzücü olaylara da değinen Ceyhan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı ve hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencilere rahmet diledi.

EĞİTİMCİLERE DESTEK MESAJI VERİLDİ

Programa katılan Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise yaptığı konuşmada öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Fendoğlu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.

Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengül’ün de yer aldığı programda protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Etkinlik, hem öğrenciler hem de öğretmenler için moral ve motivasyon kaynağı oldu.