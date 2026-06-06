Akılda kalıcı ve özel bir tarih olması nedeniyle 06.06.2026 günü Malatya’da nikâh salonlarında yoğunluk yaşandı. Kent genelinde Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinde toplam 95 çiftin nikâhı kıyılarak hayatlarını birleştirdi.

Aylar öncesinden randevuların dolduğu özel tarihte nikâh salonları gün boyu hareketli anlara sahne oldu. Çiftler ve aileleri bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek için nikâh salonlarına akın ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde 39 çift, Yeşilyurt Belediyesi’nde 30 çift, Battalgazi Belediyesi’nde ise 26 çift olmak üzere toplam 95 çift dünya evine girdi.

Özel tarihi tercih eden çiftlerden Serdar Bingöl ve Eylem Sever, bu günü uzun zamandır planladıklarını belirterek,

“Akılda kalıcı olması nedeniyle özellikle bu tarihi seçtik. Randevu bulmakta zorlandık ancak bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tarihi hayatımız boyunca unutmayacağız”

dedi.

10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Gözde Gülşen ve Ali Furkan Erdal çifti ise,

“Bu tarih bizim hayalimizdi. Birlikteliğimizin en özel gününü unutulmayacak bir tarihle taçlandırmak istedik. Bugün bizim için çok anlamlı bir gün”

ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, özel tarihe yoğun ilgi gösterildiğini belirterek,

“06.06.2026 tarihi çiftlerimiz için ayrı bir anlam taşıyor. İlçemizde bugün 30 çiftimizin nikâhını gerçekleştirdik. Hafta sonuna denk gelmesine rağmen ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürüttü. Çiftlerimizin mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz”

diye konuştu.

Nikâh törenlerinin ardından çiftler aileleri ve yakınlarıyla bol bol fotoğraf çektirirken, 06.06.2026 tarihi Malatya’da çok sayıda çift için hayatlarının en özel günü olarak kayıtlara geçti.